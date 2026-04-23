На дороге в аэропорт имени Алии Молдагуловой полицейские нашли водителей, устроивших уличные гонки.

Камеры видеонаблюдения сняли, как днём BMW и Chevrolet мчались с превышением скорости, опасно маневрировали и фактически соревновались друг с другом. Такие действия создавали угрозу для других участников движения.

Личности водителей установили. На них составили административные протоколы, а машины отправили на штрафстоянку.

В департаменте полиции напомнили: подобные гонки на дорогах недопустимы и могут привести к серьёзным последствиям. Все грубые нарушения ПДД, особенно те, что ставят под угрозу безопасность людей, будут пресекаться.