Комитет медфармконтроля Минздрава РК объявил о начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков с 7 мая 2026 года.

С 7 мая Комитет медфармконтроля запускает внутреннюю проверку "серых зон" в здравоохранении. Власти ищут скрытые барьеры и взятки в больницах и аптеках, обещая полную конфиденциальность каждому, кто решится заговорить.

- В случае наличия сведений о коррупционных рисках и административных барьерах, а также предложений по совершенствованию анализируемой сферы, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность объекта анализа, просим направить информацию на электронную почту: [email protected]. Конфиденциальность и анонимность гарантируется, - говорится в сообщении.

По итогам анализа будут выработаны рекомендации, которые помогут ликвидировать коррупционные схемы и сделать систему здравоохранения прозрачнее.