Происхождение Тайваньского вопроса: взгляд в прошлое

Островная провинция Тайвань расположена у юго-восточного побережья материкового Китая. В её состав входит крупнейший остров региона - сам Тайвань, а также ряд прилегающих островов, включая Ланьъюй, Людао, Дяоюйдао и Пэнху. Численность населения составляет более 23 миллионов человек. По этническому составу преобладают ханьцы так же, как и на материковом Китае. Торговые связи и морское сообщение через Тайваньский пролив существовали ещё до активного заселения Тайваня. Первая военная экспедиция относится к 230 году н.э. В XII веке остров официально включили в состав Китая как часть провинции Фуцзянь. В 1360 году здесь было создано управление, ставшее первым китайским административным органом на острове. В этот период усилилась миграция из Фуцзянь и Гуандуна, активно развивались сельское хозяйство и ремёсла, а переселенцы осваивали прибрежные земли и занимались рыболовством.

В период династий Мин (1368-1644) и Цин (1644-1912) центральное правительство начало эффективно управлять Тайванем, и он был официально включён в состав Китая. Однако после поражения в первой китайско-японской войне в 1895 году Китай был вынужден передать Тайвань под управление Японией, что положило начало 50-летнему колониальному правлению на острове. 9 декабря 1941 года правительство Китая провозгласило, что «все без исключения договоры, соглашения и контракты, касающиеся китайско-японских отношений, аннулируются», а также объявило о намерении вернуть Тайвань и архипелаг Пэнху. 1 декабря 1943 года правительства Китая, США и Великобритании опубликовали Каирскую декларацию, в которой заявили, что цель трех держав состоит в том, чтобы территории, отторгнутые Японией у Китая, такие как Северо-Восток, Тайвань и острова Пэнху, были возвращены Китаю. 26 июля 1945 года Китай, США и Великобритания совместно подписали Потсдамскую декларацию, к которой впоследствии присоединился Советский Союз. В документе вновь подтверждалось, что «условия Каирской декларации будут выполнены». В сентябре того же года Япония подписала Акт о капитуляции, обязавшись «честно выполнять обязательства, предусмотренные положениями Потсдамской декларации». 25 октября правительство Китая объявило о «восстановлении осуществления суверенитета над Тайванем» и провело в Тайбэе «Церемонию принятия капитуляции в провинции Тайвань Китайского театра военных действий». Таким образом, на основании ряда документов, имеющих международно-правовую силу, Китай де-юре и де-факто вернул себе Тайвань. К 1949 году коммунистические силы установили полный контроль над материковым Китаем, была образована Китайская Народная Республика, а ее правительство было признано единственным законным правительством страны. Руководство Китайской Республики бежало на Тайвань.

Активное вмешательство США во внутренние дела Китая, в особенности с Тайванем начались с 1950-х годов. Хотя Тайвань ни геополитически, ни географически не влияет на положение дел в США, однако остров был выбран удобной мишенью для противостояния в период Холодной войны и использовался американцами для сдерживания Китая. В 1954 году Соединенные Штаты подписали с властями Тайваня «Договор о взаимной обороне», взяв Тайвань под свою, так называемую «защиту». Это серьёзно нарушило суверенитет Китая и привело к продолжительной конфронтации в Тайваньском проливе. Тайваньская проблема с тех пор стала центральным вопросом в китайско-американских отношениях.

В китайско-американском «Шанхайском коммюнике» 1972 года правительство США заявило: «США осознают, что все китайцы по обе стороны Тайваньского пролива считают, что существует только один Китай и что Тайвань является частью Китая». В конце 1978 года США приняли три принципа установления дипломатических отношений с Китаем: «разрыв дипломатических отношений, вывод войск и аннулирование договоров» с Тайванем. 1 января 1979 года Китай и США официально установили дипломатические отношения, и в этот же день было официально опубликовано «Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между КНР и США», в котором говорилось, что «США признают правительство КНР в качестве единственного законного правительства Китая». Однако в 1979 году Конгресс США принял «Закон об отношениях с Тайванем», сохранив с ним неофициальные связи. В 1982 году Китай и США совместно подписали и опубликовали китайско-американское совместное коммюнике о поэтапном решении вопроса о продаже американского оружия Тайваню, известное как «Коммюнике от 17 августа».

Тем не менее, на протяжении всего времени американская сторона всерьез не выполняла принцип «одного Китая» и три китайско-американских совместных коммюнике. Можно сказать, что попытки США использовать, так называемую «политику одного Китая» для оправдания своих действий в отношении Тайваня абсолютно несостоятельны. Сейчас проблема заключается уже не только в том, что американская сторона выхолащивает принцип «одного Китая», но и в том, что ее «политика одного Китая» уже давно существует лишь номинально.





Позиция Китая по тайваньской проблеме

Тайвань является неотъемлемой частью Китая - это аксиома. В мире есть только один Китай и Тайвань исторически является неотъемлемой его частью. Таково общее понимание всех китайцев, проживающих как в Китае, так и зарубежом. Этот факт давно признан Организацией Объединенных Наций и подавляющим большинством стран мира. В МИД КНР неоднократно подчеркивали, что «Провинция Тайвань, Китай» является единственным названием Тайваня в ООН. Возвращение острова в лоно Родины является важной составляющей послевоенного мирового порядка. Принцип «одного Китая» означает, что существует только один Китай, и Тайвань рассматривается как его неотъемлемая часть. Согласно этой позиции, страна не делится на отдельные государства, а вопрос Тайваня считается внутренним делом Китая. Этот принцип лежит в основе политики китайского правительства и является ключевым условием в международных отношениях Китая с другими странами.

Одним из важных стратегических шагов на пути потепления отношений и мирного воссоединения стала недавняя встреча Председателя КНР Си Цзиньпина с председателем партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь впервые за последние десять лет. Эту встречу уже назвали исторической в деле снижения напряженности, развития диалога и мирных отношений между берегами Тайваньского пролива.

«Изменения, невиданные за целое столетие, ускоряются по всему миру. Но как бы ни менялась международная обстановка и ситуация по обе стороны Тайваньского пролива, общее направление развития и прогресса человечества не изменится. Общая тенденция к великому возрождению китайской нации не изменится. И преобладающее стремление китайцев по обе стороны пролива к воссоединению также не изменится. Это историческая неизбежность, и мы полностью уверены в этом», - сказал в своей речи Председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива, так же, как и представители всех этнических групп принадлежат к китайской нации и совместно построили единую многонациональную страну, укрепили общую веру, что нация и страна неделимы. Кроме того, люди по обе стороны пролива имеют общие корни и культуру, а различия в социальных системах не должны расколоть страну. Роль КПК и Гоминьдан в отстаивании принципа одного Китая, противостоянии сепаратистской деятельности и попыткам иностранного вмешательства очень велика.

Си Цзиньпин заявил, что власти материкового Китая готовы придерживаться общей политической базы, основанной на поддержке Консенсуса 1992 года и противодействии идее «независимости Тайваня». Он также отметил готовность сотрудничать со всеми политическими силами острова, включая Гоминьдан, а также с различными общественными организациями и представителями тайваньского общества. Цель такого взаимодействия - это расширение диалога и контактов, укрепление мира в районе Тайваньского пролива, улучшение благосостояния граждан и содействие общему национальному развитию. Он призвал к установлению еще более тесных связей между обоими берегами посредством правильного понимания идентичности.

Общая и слаженная работа будет способствовать повышению уровня жизни и благосостояния людей по обе стороны пролива. В особенности большие надежды возложены на молодежь, которая посредством коммуникации, обмена опытом и интеграции сыграет неоценимую роль в сближении внутри страны. В заключение, Председатель КНР призвал стремиться к воссоединению родины и великому возрождению китайской нации посредством солидарности.

Со своей стороны, председатель партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь заявила, что соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива принадлежат к китайской нации и воспитаны на китайской культуре. По ее словам, они должны объединить усилия, чтобы совместно продвигать процесс национального возрождения. Чжэн Ливэнь заявила, что Гоминьдан и КПК должны защищать принцип одного Китая, укреплять политическое доверие, продвигать китайскую культуру, развивать сотрудничество и поддерживать молодежные обмены. Она призвала к мирному развитию отношений по обе стороны пролива и достижению великого возрождения китайской нации.

Основной курс китайского правительства в решении тайваньского вопроса - это «мирное воссоединение» и принцип «одно государство - два строя». В целом предполагается, что объединение страны должно произойти без применения силы. В рамках этой модели в одной стране допускается сосуществование двух социально-экономических систем: в материковой части Китая сохраняется социализм, а на Тайване, а также в Гонконге и Макао - капиталистическая система. Предполагается, что они смогут длительное время существовать параллельно и развиваться одновременно.

Эксперты отмечают, что для Пекина Тайвань представляет не только политический, но и важный экономический и технологический интерес. Остров является одним из мировых центров высокотехнологичного производства, прежде всего в сфере микроэлектроники и полупроводников, что делает его значимым элементом глобальных цепочек поставок. При этом вопрос воссоединения остается стратегической и долгосрочной задачей национального уровня. Официальный Пекин делает акцент на предпочтении мирных методов и постепенного сближения, включая экономическое взаимодействие, гуманитарные контакты и политический диалог.





Представленность Тайваня в международных инициативах





Суверенитет каждого государства является целостным, его нельзя ни разделить, ни поделить. Правительство Китайской Народной Республики как единственное законное правительство Китая имеет право и обязано осуществлять государственный суверенитет в международных организациях, представляя весь Китай. Попытки тайваньской администрации продвинуть так называемую схему «одно государство - два места» в некоторых международных организациях, в которых могут участвовать только суверенные государства, направлены именно на фабрикацию «двух Китаев». Только при условии соблюдения принципа «одного Китая» правительство КНР может рассмотреть вопрос об участии Тайваня в деятельности тех или иных международных организаций в форме, с которой китайское правительство согласно и которую оно приемлет, исходя из характера, положений устава и реального положения дел в соответствующих международных организациях.

Все учреждения системы ООН являются межправительственными международными организациями, в которых участвуют представители суверенных государств. После восстановления законных прав Китайской Народной Республики в ООН все учреждения системы ООН приняли официальные резолюции о восстановлении законного места, принадлежащего КНР, и изгнании «представителей» тайваньской администрации. С этого момента вопрос о представительстве Китая в структурах ООН был решен окончательно, и вопрос о повторном вступлении Тайваня вообще не стоит. В последнее время некоторые деятели тайваньской администрации вновь подняли шум вокруг «возвращения в ООН». Совершенно очевидно, что эти действия являются тщетной попыткой расколоть государственный суверенитет, и они неосуществимы ни юридически, ни практически.

В других межправительственных международных организациях Тайвань, как правило, также не имеет права участвовать. Что касается таких региональных экономических организаций, как Азиатский банк развития (ADB) и Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC), то вступление в них Тайваня было осуществлено на основе соглашений или договоренностей, достигнутых между китайским правительством и заинтересованными сторонами. В них четко оговорено, что Китайская Народная Республика участвует в качестве суверенного государства, а Тайвань участвует в их деятельности лишь как один из регионов Китая под названием «Тайбэй, Китай» (на английском языке в АБР - TAIPEI, CHINA; в АТЭС - CHINESE TAIPEI). Подобная практика относится к категории особых договоренностей и не может служить «моделью» для подражания со стороны других межправительственных международных организаций и международных мероприятий.

В международных организациях неправительственного характера соответствующие организации Китайской Народной Республики достигли соглашения или взаимопонимания с заинтересованными сторонами о том, что при условии участия общенациональных организаций Китая от имени страны, профильные организации Тайваня могут принимать участие под названием «Тайбэй, Китай» (TAIPEI, CHINA) или «Тайвань, Китай» (TAIWAN, CHINA).





Резолюция №2758 Генассамблеи ООН и ее историческая значимость

Резолюция №2758 Генеральной ассамблеи ООН о восстановлении законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций и об изгнании представителей «делегации Национального правительства» Гоминьдана из всех органов ООН была принята на 26-й сессии в 1971 году. 23 страны внесли проект резолюции, и он был принят подавляющим большинством голосов и вскоре сыграл решающую роль в установлении справедливого послевоенного мирового порядка. Как известно, Китай является одной из стран-основателей ООН и одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности, наряду с США, СССР (ныне Россия), Великобританией и Францией, и обладает правом вето. В момент подписания Устава ООН в 1945 году после окончания Второй мировой войны Китай был представлен правительством Китайской Республики.

Однако в 1949 году китайский народ сверг правительство Китайской Республики и отныне страна стала именоваться Китайская Народная Республика. Во главе государства - Центральное народное правительство КНР. Важно, что суверенитет Китая и его территориальная целостность не претерпели изменений, а произошла смена власти, которая имела полное право пользоваться суверенитетом над всем Китаем, включая Тайвань. Китайская Народная Республика на протяжении 22 лет вела продолжительную и упорную борьбу за восстановление своих законных прав в ООН. США и ряд других западных стран активно препятствовали этому процессу, создавая всяческие барьеры, в результате чего это место долгое время незаконно занимала группировка Чан Кайши. Власти КНР требовали лишить «реакционное правительство Гоминьдана» всякого юридического и фактического права представлять китайский народ.

В частности, США пытались помешать изменению представительства Китая в Генассамблее двумя способами: требованием большинства в две трети голосов для исключения представителей Чан Кайши и предложением «двойного представительства», предполагающим одновременное участие Китайской Народной Республики и Китайской Республики. Это фактически означало бы признание «двух Китаев». Все эти инициативы были отклонены и не поддержаны членами ООН. Однако, в 2024 году Палата представителей Конгресса США единогласно приняла два законопроекта, касающихся Тайваня, заявив, что резолюция №2758 не решила вопрос о представительстве Тайваня в ООН. Таким образом, они снова продемонстрировали грубое пренебрежение итогами Второй мировой войны.

Политики США и ряда других стран продолжают оспаривать положения резолюции, стремясь продвигать идею «неопределённого статуса» Тайваня и расширить его международное участие. Это рассматривается как часть стратегии давления на Китай и сдерживания его развития. Такая позиция критикуется как проявление двойных стандартов и игнорирование принципов суверенитета и невмешательства, закреплённых в рамках ООН. Тайвань исторически является неотъемлемой частью Китая, а вопрос его статуса был решён после окончания Второй мировой войны в 1945 году. Резолюция №2758 является надежной политической основой принципа «одного Китая», признав Китайскую Народную Республику единственным законным представителем Китая в ООН. В документе утверждается, что Тайвань является частью Китая, а не отдельным государством. После её принятия Тайвань обозначается как «провинция Китая». Документ оказал значительное влияние на международные отношения, способствуя признанию этой позиции большинством государств мира. На сегодня 183 страны ведут дипломатические отношения с Китаем на основе принципа «одного Китая».





Позиция международного сообщества по Тайваню

Тайваньский вопрос стал частью глобального противостояния между Китаем и США. Позиция Китая строится на принципе «одного Китая» и стремлении к воссоединению острова, предпочтительно мирным путем через экономическую интеграцию и расширение связей. Подход других стран по тайваньскому вопросу в целом носит сдержанный и компромиссный характер. Государства «Большой семерки» (G7), включая страны Европейского союза, а также Японию и Канаду, официально придерживаются политики «одного Китая», не признавая независимость Тайваня. Позиция России по тайваньскому вопросу последовательно строится на поддержке принципа «одного Китая» и признании Китая единственным законным представителем китайского государства и народа. Москва рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть КНР и выступает против любых форм его международного признания или независимости. Позиция Казахстана по тайваньскому вопросу носит твердый и четко сформулированный характер. Астана официально придерживается принципа «одного Китая» и признает Китай единственным законным представителем, не поддерживая идеи независимости Тайваня. Это связано как с международно-правовой позицией, так и с тесными экономическими и политическими связями с КНР, которая является одним из ключевых партнеров Казахстана.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев твердо обозначил позицию Казахстана по Тайваню в интервью китайскому государственному телеканалу CCTV в мае 2023 года.

«Мы считаем, что это вопрос, который должен быть абсолютно ясен всем в мире. Не должно быть «два Китая». Тайвань - это часть Китая. Принцип территориальной целостности всех государств закреплен в Уставе Организации Объединенных Наций, который необходимо соблюдать. И этот принцип также был заложен в декларации и в Уставе Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому вновь подчеркну, для нас это абсолютно ясно: Тайвань – это часть Китая. И у нас нет никаких сомнений по этому поводу. В конечном итоге воссоединение рано или поздно произойдет», - заявил Токаев.

В комментарии Министерства иностранных дел Республики Казахстан от 14 января 2024 года к итогам выборов на Тайване отмечалось, что Казахстан «вновь заявляет о твердой поддержке принципа «одного Китая» и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Поддерживаем усилия правительства Китайской Народной Республики по осуществлению мирного воссоединения страны».

3 июля 2024 года Казахстан и Китай опубликовали совместное заявление. В данном заявлении казахстанская сторона вновь подтвердила твердую поддержку принципа «одного Китая», который заключается в том, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Казахстанская сторона выступает против любой формы «независимости Тайваня» и вмешательства внешних сил, подтверждает, что не будет развивать с Тайванем официальные контакты в какой-либо форме, и поддерживает все усилия китайского правительства, направленные на достижение государственного воссоединения.

МИД Казахстана озвучил свою твердую позицию по ситуации с Тайванем и четвертого августа 2022 года. Тогда визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, несмотря на протесты официального Пекина, вызвал широкую волну обсуждений и критики в международном сообществе. Внешнеполитическое ведомство Казахстана также сделало заявление и выразило позицию ведомства по ситуации с Тайванем, подчеркнув, что Казахстан поддерживает принцип «одного Китая».

«Мы считаем Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики. Казахстан выступает за соблюдение действующих норм международного права и устава ООН, в частности, в данном вопросе придерживаться резолюции Генеральной ассамблеи ООН №2758 от 1971 года. Полагаю, что визиты официальных делегаций зарубежных стран на Тайвань должны согласовываться с правительством КНР», - заявлял официальный представитель МИД РК.



