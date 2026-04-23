Дети не смогли войти в квартиру после прогулки и позвонили в полицию.

22 апреля около 20:30 в городе Кульсары дети, игравшие во дворе, обратились в полицию. Они сообщили, что не могут попасть домой. По прибытии полицейских соседи указали на сильный запах газа, исходящий из квартиры.

- Сотрудники полиции вскрыли квартиру и обнаружили 47-летнюю мать детей без сознания. Не теряя времени, они доставили её в больницу на служебном автотранспорте, - рассказали в департаменте полиции Атырауской области.

Выяснилось, что на кухне были оставлены открытыми конфорки газовой плиты, что привело к утечке газа. Также сотрудники полиции вызвали на место аварийную газовую службу.