Пока вы вкалываете в разгар дедлайна, они уже репетируют благодарственную речь. Рассказываем, какие знаки зодиака искренне считают командный успех своей личной победой.

В любом офисе есть человек, который "героически" исчезает в разгар аврала, но первым вбегает в кабинет босса за премией. Как пишет портал Mixnews, астрологи уверены: мания величия и привычка обесценивать командный труд часто прописаны прямо в натальной карте.

Лев: Бенефис одного актера

Для Льва работа - это не процесс, а сцена. Им жизненно необходимо, чтобы о каждом их шаге шептались в курилках, а руководство аплодировало стоя. Когда проект "выстреливает", Лев мгновенно занимает всё свободное пространство, деликатно (или не очень) намекая, что без его харизмы всё бы провалилось.

Овен: Спринтер за похвалами

Овны воспринимают работу как олимпийский забег. Любой успех команды они искренне считают своим личным трофеем. Овен не всегда крадет ваши заслуги намеренно - просто его эго настолько велико, что коллеги в его тени становятся практически невидимыми. Дипломатия для него скучна, а вот триумф - это топливо.

Козерог: Тихий захват пьедестала

В отличие от шумных коллег, Козерог присваивает лавры методично и без лишнего пафоса. Он искренне верит, что именно его "железная рука" спасла проект от хаоса. Козерог ставит свой вклад на порядок выше усилий группы и уверен: если бы не его контроль, остальные бы просто не справились.

Можно ли с ними работать?

Астрологи считают, что эти качества делают из них блестящих лидеров. Но только при одном условии: если они научатся заменять местоимение "я" на командное "мы". В противном случае совместный успех всегда будет превращаться в сольное выступление одного актера.

Важное напоминание: гороскопы созданы для развлечения. Если токсичность коллеги зашкаливает, лучше обратиться к трудовому кодексу, а не к звездам.