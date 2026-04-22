С начала лета 2026 года в Казахстане прекращает действие "льготный период" для оформления транспортных накладных. Как сообщили в Министерстве транспорта РК, регистрация путевых листов и документов в цифровой системе ЕСУТД становится строго обязательной для всех грузовых авто массой свыше 3,5 тонны.

ЕСУТД - информационная система, предназначенная для регистрации, хранения и обмена транспортными документами между перевозчиками и государственными органами.

Теперь наличие бумажной копии документа в кабине не защитит от претензий проверяющих. Если данные о рейсе не внесены в единую онлайн-базу, перевозка будет считаться нарушением. По сути, Минтранс завершает многолетний этап адаптации бизнеса к цифровому формату.

Почему правила меняются сейчас

Норма об электронных накладных существовала и раньше, но до сих пор чиновники позволяли работать по старинке, пока система проходила обкатку.

- Указанная норма была внесена в приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 546 в 2020 году. В дальнейшем для создания благоприятных условий для бизнеса и проведения технических доработок системы ее применение носило необязательный характер, - пояснили в Министерстве транспорта.

С 1 июня "необязательный характер" отменяется: технические фильтры настроены, и цифровой контроль за движением грузов становится безальтернативным.

Риски и штрафы

Требование касается всех: от крупных логистических компаний до частных предпринимателей на малотоннажных грузовиках. Главная задача - вывести рынок из тени и исключить возможность подделки документов "задним числом".

Для тех, кто проигнорирует новые правила, предусмотрены санкции. За отсутствие регистрации в системе или внесение недостоверных сведений наступает административная ответственность по статье 571-1 КоАП РК.

Перевозчикам рекомендуют заранее проверить свои аккаунты на портале esutd.gov.kz, чтобы к началу лета работа водителей не была парализована проверками на трассах.