Участок дороги перекрыли в центре Уральска из-за сноса здания
Участок закрыт с 22 апреля по 15 мая.
Как сообщили в пресс-службе акима города, с 22 апреля по 15 мая в Уральске будут сносить здание по адресу: улица Досмухамедова, 33.
Из-за этого временно перекрыли участок дороги по улице Ескалиева: от дома №167 до перекрёстка с улицей Досмухамедова (в районе дома №122).
