Синоптики прогнозируют осадки почти во всех крупных городах региона. Теплее всего будет в Актау, а жителям Актобе стоит приготовиться к похолоданию.

Завтра, 23 апреля, в Уральске ожидается пасмурная погода, передают синоптики. Дождь возможен уже ночью и в первой половине дня. Ветер юго-западный, со скоростью 4 м/с. Температура воздуха составит +9°C днём и +6°C ночью.

В Атырау также будет пасмурно, а в середине дня вероятен дождь. Ветер западный, 4 м/с. Днём столбики термометров поднимутся до +11°C, ночью опустятся до +8°C.

В Актау прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 3 м/с. В городе будет теплее всего: +14°C днём и +8°C в ночное время.

В Актобе днём ожидается дождь при пасмурном небе. Ветер южный, 4 м/с. Это будет самый холодный город региона в этот четверг: всего +7°C днём и +3°C ночью.