За последние пять лет в Казахстане под суд по коррупционным делам попали более 5,1 тысячи человек.

Больше всего коррупционных дел в Казахстане связано с акиматами. За последние пять лет именно сотрудники местных исполнительных органов чаще всего оказывались на скамье подсудимых, сообщает FinProm.kz.

По данным комитета по правовой статистике Генпрокуратуры, с 202-го по 2025 годы обвиняемыми по коррупционным делам стали более 5,1 тысячи человек. Из них около 3,2 тысячи - госслужащие.

Антирейтинг возглавили акиматы и их подразделения: за это время под суд попали свыше тысячи чиновников. Среди них 44 акима. Эксперты связывают это с тем, что на местном уровне решаются вопросы земли, бюджета и распределения ресурсов - а значит, выше и коррупционные риски.

На втором месте - органы внутренних дел: 912 сотрудников оказались фигурантами дел. Далее идёт министерство финансов - 180 человек. Также в списке - министерство обороны (146), уголовно-исполнительная система МВД (133) и министерство сельского хозяйства (104).

При этом коррупция затрагивает даже структуры, которые должны с ней бороться. За последние годы под суд попали пятеро сотрудников антикоррупционной службы КНБ.

Есть и ведомства без таких дел - нацбанк, агентство по стратегическому планированию и реформам, агентство по защите конкуренции, министерство культуры и информации и служба госохраны. За пять лет среди их сотрудников не было ни одного обвиняемого в суде по коррупционным статьям.

При этом важно понимать: речь идёт только о тех, чьи дела дошли до суда. Всего же подозреваемыми за это время признали около 8,4 тысячи человек.

Среди громких дел - истории высокопоставленных чиновников. Например, бывшего акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара приговорили к 6 годам за взятку и мошенничество (приговор пока не вступил в силу). Экс-глава "Астана LRT" Талгат Ардан заочно получил 9 лет, но до сих пор не экстрадирован в Казахстан.

Отдельно стоит дело бывшей судьи Алматы Светланы Жолмановой. Её признали виновной в мошенничестве почти на 1 млрд тенге и приговорили к 10 годам лишения свободы. Кроме того, она должна вернуть деньги более чем 40 пострадавшим.

В целом количество зарегистрированных коррупционных дел снижается уже четвёртый год подряд. В 2025 году их было 976, а в первом квартале 2026-го - 407. Однако эксперты отмечают: это не обязательно означает, что коррупции стало меньше.

Больше всего дел традиционно регистрируют в крупных городах - Астане (124 случая) и Алматы (113). Среди регионов выделяется Актюбинская область (65 дел), а также Костанайская (54), Жамбылская и Алматинская области (по 53).

Самое распространённое преступление - получение взятки. Только за первые месяцы 2026 года зафиксировано 147 таких случаев. Для сравнения, дел по факту дачи взятки - 130. В отчётах также учитываются и другие нарушения: злоупотребление полномочиями, халатность, бездействие и давление на бизнес.