Для них планируют ввести в эксплуатацию четыре многоэтажных дома.

Как рассказал руководитель управления строительства ЗКО Нуркен Молдашев, прошлый год стал для строительной отрасли региона результативным: застройщики превзошли план, и вместо обещанных 580 тысяч ввели в эксплуатацию 642 тысячи квадратных метров.

- Инвестиции в стройку выросли на 11,2% по сравнению с 2024 годом и достигли 379,7 миллиарда тенге. В 2026 году темпы снижать не планируют - планка установлена на отметке 645 тысяч квадратных метров, - отметил спикер.

По словам Нуркена Молдашева, в 2025 году ключи от новых квартир получили 516 семей, стоявших в очереди на жилье. Для них построили три многоэтажки в городах и дом в сельской местности. Планы на этот год ещё масштабнее. К концу декабря планируется сдать 776 квартир. Основные площадки:

Уральск: дома №4 и №5 в новом микрорайоне Акжайык.

Аксай: дома №26 и №27.

13 кредитных домов в поселке Подстепное.

- Сегодня в области более 19 тысяч человек нуждаются в поддержке при покупке жилья, они относятся к социально-уязвимым слоям населения. В прошлом году для них закупили 580 квартир, еще 147 семей переехали из аварийных домов в новые. В 2026 году на покупку жилья для сельчан из этой категории выделили 14 миллиардов тенге - это позволит обеспечить крышей над головой более 700 семей, - пояснил руководитель управления.

Также 131 квартира будет приобретена в Уральске и Таскалинском районе для тех, чье единственное жилье признано аварийным.