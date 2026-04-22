Министерство финансов получило от банков все необходимые сведения о транзакциях граждан. Вице-министр финансов Ержан Биржанов 22 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал, что рассылку уведомлений по мобильным переводам начнут уже в мае, передает Zakon.kz.

По словам замглавы ведомства, сейчас идет активная стадия обработки полученного массива информации. Налоговикам необходимо распределить пользователей по категориям, чтобы отделить предпринимательскую деятельность от обычных бытовых переводов между физлицами.

- Мы эту информацию приняли. Сейчас идет обработка этих данных. Уведомления мы будем направлять только в мае месяце, потому что эту информацию надо проанализировать, сопоставить по категориям: он индивидуальный предприниматель, либо он самозанятый, либо он нерезидент или какой-то другой категории. Мы все равно будем смотреть и будем готовить результат... В мае мы начнем направлять уведомления, - отметил Биржанов.

Детальный анализ данных позволит избежать массовых ошибок при рассылке. Информационные системы сопоставят профили отправителей и получателей, и только после этого в личные кабинеты казахстанцев начнут поступать официальные сообщения.

Напомним, критерием для проверки является получение мобильных переводов от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последовательных месяцев. В Минфине подчеркивают, что личные переводы внутри семьи или между друзьями объектом контроля не являются.