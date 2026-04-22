Казахстан выходит на финишную прямую в переговорах с Евросоюзом об облегчении визового режима. Как сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев в кулуарах Мажилиса, стороны намерены полностью завершить обсуждение новых правил уже во второй половине 2026 года.

Речь идет о масштабном соглашении, которое должно сделать поездки в Европу доступнее. Дипломаты обсуждают не только снижение визовых сборов, но и более лояльные условия для получения многократных виз (мультивиз) на длительные сроки.

Два этапа и европейская бюрократия

Процесс идет параллельно по двум направлениям: само упрощение процедуры выдачи виз и соглашение о реадмиссии (обязательство страны принимать обратно своих граждан, нарушивших правила пребывания в ЕС). Только после согласования обоих документов начнется официальная процедура утверждения.

- Что касается сроков, мы хотим завершить весь переговорный процесс во второй половине этого года. После этого начнётся ратификация. С нашей стороны это один этап в парламенте, со стороны ЕС - это Европарламент и все государства-члены союза должны будут дать свои заключения, - пояснил Бакаев.

Что изменится для туристов?

Если финализация пройдет по намеченному графику, казахстанцы могут рассчитывать на несколько ключевых послаблений:

Снижение стоимости консульского сбора;

Минимальный пакет обязательных документов;

Увеличение сроков действия выдаваемых виз (больше длинных мультивиз вместо однократных).

Напомним, официальный диалог по упрощению визового режима стартовал в Брюсселе в декабре 2025 года. Несмотря на сложную систему согласования в Евросоюзе, где свое "да" должны сказать все страны-участницы, МИД РК планирует достичь окончательных договоренностей в ближайшие месяцы.