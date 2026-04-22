Доходы казахстанцев продолжают расти, но жить легче от этого не становится. По итогам 2025 года средний доход на человека составил 1,5 млн тенге - это на 9,2% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит аналитический портал FinProm.

Однако расходы выросли ещё быстрее - на 9,9%, до 1,3 млн тенге. Фактически деньги, которые люди зарабатывают, почти полностью "съедаются" повседневными тратами. В целом по стране доходы всё ещё превышают расходы на 12,6%, но год назад этот запас был выше. А в некоторых регионах ситуация уже близка к критической.

Разница между областями остаётся огромной. Самые высокие доходы - в Астане и Карагандинской области (около 2 млн тенге на человека), а также в Алматы (1,9 млн). Для сравнения: в Туркестанской области этот показатель не дотягивает и до миллиона - 922 тысячи тенге.

Самая тревожная ситуация - в области Жетысу. Там жители тратят больше, чем зарабатывают: расходы превышают доходы на 5,8%. Проще говоря, люди вынуждены "проедать" свои накопления. Почти на грани Жамбылская область (разница всего 0,9%) и Павлодарская (2%).

Наиболее стабильная картина - в Костанайской и Западно-Казахстанской областях. Там доходы превышают расходы примерно на треть. Меняется и структура доходов. Всё больше казахстанцев зависят от зарплаты: её доля выросла до 66,7%. Это значит, что любые проблемы с работой сразу бьют по уровню жизни.

При этом доходы от бизнеса и самозанятости сокращаются. Их доля снизилась с 9,1% до 8,2%. Это тревожный сигнал: малый бизнес и возможности для самостоятельного заработка ослабевают. Зато растёт роль государства. Пенсии теперь занимают почти 18% всех доходов - это почти каждый пятый тенге. В целом социальные выплаты растут быстрее, чем заработки.

Дополнительные источники денег тоже уменьшаются. Доходы от собственности сократились, как и помощь от родственников. В итоге у людей становится меньше "финансовой подушки", и переживать трудные времена всё сложнее.

Ситуация с доходами казахстанцев выглядит всё менее устойчивой. Формально они растут, но этот рост полностью съедается более быстрым увеличением расходов. В итоге семейные бюджеты всё чаще уходят в минус.

Меняется и сама модель доходов. Заработки от бизнеса и собственности сокращаются, а зависимость от пенсий и социальных выплат, наоборот, растёт. Люди всё больше зависят не от собственных доходов, а от поддержки государства.

Дополнительный риск - сильный разрыв между регионами. Пока одни области чувствуют себя относительно стабильно, в других уже фиксируется дефицит: расходы превышают доходы. В результате многие казахстанцы фактически живут "от зарплаты до зарплаты", не имея возможности откладывать деньги и улучшать уровень жизни.