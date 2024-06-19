20 июня днем на юге Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 36 градусов. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. Температура воздуха днем в Уральске составит +31 градус, ночью +18.

20 июня на севере, востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. В Актобе днем ожидается +30 градусов, ночью +22.

20 июня на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юге области порывы до 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура воздуха днем +35 градусов, ночью +25.

В Атырауской области в период 21-22 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау синоптики прогнозируют до +35 градусов днем, и до +25 градусов ночью.