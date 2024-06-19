Работники АЗФ получили различные ожоги пламенем 19 июня. Вызов на 103 с предприятия поступил в 16:02. Медиков вызвала медсестра завода. Приехавшие на место специалисты оказали помощь пострадавшим, одного из них доставили в многопрофильную областную больницу. У 42-летнего мужчины был термический ожог пламенем лица и обоих предплечий. Ему оказали помощь, обезболивание, наложили повязку, ложиться в больницу он отказался, его направили на амбулаторное наблюдение в поликлинику. Четверых пострадавших заводчан в больницу привезли на машине предприятия в сопровождении медсестры АЗФ. У них ожоги верхних конечностей, площадь поражения составляет от 5 до 13 процентов. Пострадавших госпитализировали.

Фарида ЗАРИП