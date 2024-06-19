По информации Антикоррупционной службы, судом №2 Атырау оглашен приговор в отношении руководителя отдела областного управления государственной инспекции труда.

- Он осужден за покушение на хищение мошенническим путем денежных средств предпринимателя и подстрекательство его к даче взятки должностным лицам за прекращение уголовного преследования по факту смерти двух работников на производстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. В рамках превентивных мер к процессу в режиме онлайн были подключены сотрудники управления инспекции труда, - сообщили в Антикоре.