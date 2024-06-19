Ранее исполняющий обязанности акима Уральска Азамат Халелов сказал, что для того чтобы как можно быстрее расселить семьи, пострадавшие от паводка по квартирам, было решено покупать жилье не только в новостройках, но и с рынка вторичного жилья. К тому же власти города переживали, что квартир в новых домах может не хватить на всех пострадавших.

— Касаемо вторичного рынка, граждане могут самостоятельно выбирать жильё, которое им подходит, а мы проведем оценку. Далее будет составляться четырехсторонний договор между покупателем, продавцом, финансирующим фондом и акиматом города. Жильё остается в полной собственности пострадавших, — сказал ранее Азамат Халелов.

Услышав это, люди начали активно мониторить объявления и агентства недвижимости.

— Наш дом в дачном обществе тоже ушел под воду. С детьми жили в эвакопункте, потом сняли квартиру. Когда вышло заключение комиссии о том, что наш дом подлежит сносу, нам предложили поискать жилье самостоятельно. Мы нашли трехкомнатную квартиру в районе Зачаганска. С продавцом обо всем договорились, провели оценку, и потом нам говорят, что пока ничего покупать не будут, программу приостановили. Почему, зачем и что с нами будет, нам не объяснили, - сетует одна из пострадавших.

Между тем, в пресс-службе акимата города подтвердили, что право на покупку жилья со вторичного рынка временно приостановили. Объяснив это тем, что продавцы недвижимости начали искусственно завышать цены на жилье. К тому же, государство - сторонник выдать семьям новое жилье.

— К примеру, квартиры, которые стоили до паводка 15-16 миллионов, стали стоить по 22 миллиона. Чтобы не было спекуляции цен, временно вариант с покупкой вторичного жилья приостановили. Тем более пока квартир в новых домах хватает на всех пострадавших. Если на рынке будет нехватка нового жилья, тогда будем рассматривать вариант вторичного жилья, — сообщили в городском акимате.

На сегодня жильем обеспечены 462 семьи. По возмещению ущерба за поврежденное имущество (до 150 МРП) проведена оценка ущерба по 4026 домам и дано заключение. Также по области идет строительство домов для пострадавших от паводка.