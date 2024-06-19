Антикоррупционной службой по Актюбинской области начато расследование в отношении руководителя отдела образования Шалкарского района.

- Он подозревается в получении через директора районной общеобразовательной средней школы взятки в 18,5 млн тенге от руководителей подведомственных организаций за общее покровительство по службе. С санкции суда руководитель отдела образования и директор районной школы заключены под стражу. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, - говорится в сообщении Антикора.