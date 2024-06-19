Сегодня, 19 июня, официальный курс доллара США составляет 457,98 тенге. В обменниках американскую валюту покупают по 458 тенге, а продают по 465.

Евро в обменных пунктах Уральска принимают по 488 тенге, а продают по 498. При этом курс евро на сегодня – 490,86 тенге.

Подорожала и российская валюта, которую в обменниках покупают по 5,15 тенге, а продают по 5,50. Официальный курс рубля на 19 июня – 5,26 тенге.

Ранее колебания на валютном рынке прокомментировала Ассоциация финансистов. Так, по их словам, курс доллар-тенге по итогам торгов вторника продемонстрировал максимальный за последние девять месяцев внутридневной рост и составил 458,15 тенге за доллар (+5,09 тенге). При этом внешние и внутренние фундаментальные факторы складывались благоприятно для тенге.

- На вчерашней сессии наблюдался рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара США. По данным БНС АСПИР за январь-апрель 2024 года, тенденция расширения торгового баланса сохраняется (+21,3%) за счет превышения темпов сокращения импорта (-7,8%) над снижением объемов экспорта (-0,5%). Согласно оценке НБРК, платежи по погашению/обслуживанию внешнего долга в текущем квартале составят 6,5 млрд долларов, что на 19,4% ниже выплат предыдущего периода. Соответственно, ослабление курса тенге может быть связано с крупными покупками инвалюты некоторыми участниками локального рынка, выходом как зарубежных, так и казахстанских инвесторов из тенговых активов на фоне смягчения монетарной политики НБРК, а также рекомендациями покупать инвалюту отдельным профессиональным участником финрынка, - говорится в сообщении Ассоциации финансистов.

Отметим, что с 13 июня московская биржа попала под санкции США, и в связи с этим прекратила торги долларами и евро.