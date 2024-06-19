Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на казахстанского журналиста, произошедшее в Киеве, сообщает Акорда.

— Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать происшедшее 18 июня преступление в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова. Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне по данному серьёзному инциденту, — цитирует Акорда главу государства.

18 июня СМИ сообщали, что в Киеве совершено покушение на Айдоса Садыкова. Национальная полиция Украины накануне сообщила, что преступление произошло на улице Ярмолы. К припаркованному автомобилю подошёл неизвестный и выстрелил в водителя. В машине находилась супруга журналиста, она не пострадала. Правоохранители разыскивают стрелка.

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Полиция Киева возбудила уголовное производство по факту покушения на убийство.



