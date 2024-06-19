Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Мадияр Утешев, за период этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель младенческой смертности снизился на 25%. Также отмечается некоторое снижение показателей смертности от болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, травм, несчастных случаев, отравлений и заболеваемости туберкулезом.

— Всего по области функционирует 56 организаций, которые оказывают медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), в том числе 37 государственных и 19 частных медицинских организаций, — пояснил глава облздрава.

По его словам, в этом году на финансирование системы здравоохранения выделили 96 миллиардов тенге. В прошлом году сумма была меньше.

— В этом году закупают 26 единиц медицинского оборудования, такие как компьютерный томограф, ангиограф, операционные микроскопы, мобильные рентген-аппараты, маммографы на сумму 3,1 миллиарда тенге из средств местного бюджета. Также обновят парк санитарного автотранспорта, закупят 50 единиц автотранспорта марки «Соболь», — рассказал Мадияр Утешев.

В рамках инвестиционных проектов за счёт средств КПО б.в. планируют закупить 1273 единицы медтехники на сумму 25,3 миллиарда тенге для многопрофильных стационаров и специализированных диспансеров.