Девять камер видеонаблюдения уже установили возле рек, по ним следят за безопасностью на воде в купальный сезон, сообщил аким Актюбинской области. Глава региона поручил усилить меры контроля и проводить регулярные рейды на водоемах.

— Мы должны принять все меры для недопущения несчастных случаев на воде, особенно с участием детей. Для этого необходимо патрулировать опасные для купания места. Обучать детей плаванию на разрешенных пляжах и оборудовать их, — сказал аким Атюбинской обасти Асхат Шахаров.

Между тем, в департаменте ЧС уточнили, что большую часть камер установят в местах, где купаться запрещено. По их словам, именно там больше всего тонут люди. Так, с начала года в регионе в реках утонуло пять человек. В последнем из случаев, в реке Каргала утонул 17-летний выпускник. На следующий день, в этом же районе «Красная поляна» утонули ещё двое парней, им было по 21 году. Тело одного вытащили сразу, второго искали долго.

А первый несчастный случай произошел в районе дачного коллектива «Солнышко» также на реке Каргала. Тело 20-летнего парня вытащили с глубины 2,5 метра. Все случаи произошли в местах, не разрешенных для купания.

По словам начальника ДЧС Актюбинской области Нургали Жунусова, с 1 июня по области начали работать 59 пляжей: 22 в городе и 37 в районах. Из них 24 коммерческих и 35 коммунальных. Обучение по спасению людей прошли 75 спасателей. Обеспечивать безопасность в купальный сезон будут полицейские, волонтеры, спасатели и другие специалисты. К патрулированию водоемов привлекут 403 человека.



