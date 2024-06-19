В мае этого жительница Атырау Акмарал Умбеткалиева заявила, что является бывшей супругой акима Макатского района Рината Ибрагимова. На видео, которое женщина выложила в соцсети, она рассказала, что экс-супруг на протяжении 11 лет совместной жизни на систематически занимался рукоприкладством. Избиения и истязания, якобы, проходили на глазах их малолетних детей. Женщина заявила также, что целый год не видела своих детей. Сам Ибрагимов заявил, что обвинения Умбеткалиевой являются клеветой.

Рината Ибрагимова признали виновным в совершении преступления по статье 107, часть 2, пункт 3, УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

— Признать Рината Ибрагимова виновным и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. На время отбывания наказания осуждённому запрещено без ведома контролирующего государственного органа изменять адрес проживания и место работы, покидать пределы Атырауской области, покидать место проживания с 22:00 до 6:00, а также посещать заведения, где распиваются алкогольные напитки, и игорные заведения. Взыскать 2 млн тенге за моральный ущерб в пользу Акмарал Умбеткалиевой, — сообщил судья.

Приговор в законную силу не вступил.