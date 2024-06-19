Генеральный директор ТОО «Батыс Су Арнасы» Ануар Аркенов рассказал о причинах низкого давления в сетях холодного водоснабжения. Так, по его словам, из-за высокой температуры воздуха, люди стали больше использовать холодную воду. На верхние этажи многоквартирных домов вода не доходит из-за высокого потребления не по назначению. Если в среднем в мае воду в город подавали от 2 - до 2,5 тысячи кубометров воды в час, то сейчас подачу увеличили на 40% и подают до 3,5 тысячи кубов в час.

По рассказам Аркенова, комплекс водоочистительного сооружения в эксплуатацию ввели в 1968 году. Источник поверхностного водоснабжения является река Урал. Проектная мощность этого комплекса 30 тысяч кубических метров воды в сутки. Он очищает воду и подает ее в систему городского водоснабжения. Кроме того, город питается от Уральского месторождения подземных вод. И этот комплекс также был построен в 70-ых годах.

— Во многих районах города, особенно это касается многоэтажек, на верхних этажах столкнулись с нехваткой воды, отсутствием или слабым давлением. Связано это в первую очередь, с очень большим разбором воды в частном секторе. Идет полив огорода, приусадебных участков, благоустройство, газоны, бассейнов очень много сейчас наполняется. В связи с чем мы организовали мониторинговые мобильные группы. Будут проводиться работы по выявлению потребителей, которые используют воду не по назначению. Я напомню, что питьевой водой категорически запрещается поливать огород и другие насаждения. В случае выявления подобных фактов, будут применяться штрафные санкции. Кроме того, для нормализации подачи воды в город на протяжении последних трех лет проводятся работы по разработке ПСД и последующей реализации строительно-монтажных работ, направленных на улучшение подачи воды в город. Также разработан проект по реконструкции уральского месторождения подземных вод, насосной станции четвертого и пятого подъема. В этом проекте у нас предусмотрено увеличение мощности насосной станции. Абсолютно новое оборудование, заложена технология новой очистки воды. Мощность комплекса будет увеличена до 50 кубов в сутки. Кроме этого, разработан проект по строительству дополнительного магистрального водовода диаметром 1200 миллиметров протяженностью свыше 15-ти километров. Что позволит обеспечить город резервным трубопроводом для подачи воды. Второй момент, будет решен вопрос с подачей воды в город в большем объеме. Тот дефицит, который сейчас в городе наблюдается, за счет стабилизации этих мероприятий проблемы будут сняты, — рассказал Ануар Аркенов.

По словам директора БСА, чтобы увеличить объем подачи воды в город проводятся дополнительные работы. Но пока стоит высокая температура воздуха, эти проблем будут. Жителей города просят пользоваться водой рационально.







