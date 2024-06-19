Худшие дороги в Западном Казахстане: почему область не может выйти из антирейтинга

11 июня министр транспорта Марат Карабаев ответил на вопрос журналистов, где сегодня в Казахстане самые плохие дороги.

— Худшие в западном Казахстане и Атырау. Для этого западному Казахстану выделяются серьезные деньги — отрегулировать состояние дорог. Состояние дорог низкое, 36 процентов на текущий год, — ответил он.

Жители Западно-Казахстанской области согласны с министром, действительно некоторые участки дорог оставляют желать лучшего: многочисленные выбоины, глубокие ямы, трещины и неровности делают движение по трассе опасным для жизни. Водители отмечают, что такие условия значительно увеличивают риск аварий и повреждений автомобилей.

В департаменте полиции ЗКО отмечают, что чаще всего серьезные аварии происходят из-за нарушений ПДД. Сами водители утверждают, что не нарушить правила просто невозможно, иначе можно остаться без автомобиля.

— Куда не поедешь, думаешь, а не последняя ли эта поездка? Вот даже взять дорогу в Россию, до границы дорожное полотно максимально изношено, пересекаешь границу, дорога — катись. Ну почему у нас не так?! Ведь деньги выделяют немалые. Скорее всего выделенные деньги не доходят до цели назначения, — сказал водитель Арман.

Из-за близости с Россией жители ЗКО постоянно сравнивают наши дороги и дороги соседей. Счёт всегда не в нашу пользу.

— Сейчас речь не о политике. Я сейчас просто говорю для сравнения. Соседи воюют уже третий год, соответственно все средства отправляют на войну. Но когда едешь по нашим дорогам, ощущение, что бомбят нас и мы свои деньги отправляем куда-то, но только не на ремонт и развитие региона. Каждый год рапортуют, мол, миллиарды отправляем на ремонт, а кто-нибудь видел, на себе ощущал последствия этого ремонта? Возьмите любое направление из Уральска, куда, в какую сторону у нас хорошие дороги? Только на Таскалу и всё. Вот возьмите и отдайте деньги этой компании, раз они умеют качественно и в срок делать ремонт, пусть они и делают. Другие-то не могут получается. Дорогу в южные районы делают уже который год, а воз и ныне там. Стыдно, друзей и родственников в нашу область приглашать. Вроде и реки есть, и памятные места, а толку? Если до них просто не доехать? — возмущается Берик.

К тому же, общественник из Уральска Азамат Мусилов раньше сам занимался строительством дорог, и он считает, что система не идеальна.

— К сожалению, акима и его замов не смущает, что дороги разваливаются не прослужив и год. Ну и как это может смутить, ведь их назначают по другим заслугам. В дороге имел заслуги только Крымбек Кушербаев, остальные кто по незнанию, кто по совместному поеданию, просто осваивали бюджет. Я постоянно говорю, что деньги на дороги доходят не в полном объёме. От суммы выделенной на дороги смело убирайте 45-50%, эти средства просто не дойдут до дорог, — написал пост на своей странице Facebook Азамат Мусилов.

Что говорят в «НК «КазАвтоЖол»

Начальник отдела качества и приёмки работ «НК «КазАвтоЖол» по ЗКО Данияр Дюсенгалиев пояснил, что общая сеть автомобильных дорог международного и республиканского значения области составляет 1349 километров, из них 245 километров находятся на капитальном ремонте, 72 километра на реконструкции и 1032 километра на содержании у ТОО «КАЖсервис».

Автодорога международного значения М-32 «РФ (на Самару) — Шымкент», в том числе мостовой переход через Урал составляет 344 километра.

Техническая категория дороги по участкам:

участок 250-251 км (всего 1 километр) относится к I категории;

участок 254-330 км, 0-16 км (всего 92 километра) относится к II категории;

участок 195-250, 330-526 (всего 251 километр) относится к III категории.

Автодорога Самара — Шымкент является транспортным коридором, соединяющий центральную Азию с Европой и является выходом на Самару РФ. Дорога охватывает пять районов ЗКО: Теректинский, Сырымский, Каратобинский, Шынгырлауский районы и район Байтерек, и выходит на границу с Актюбинской областью.

— Её построили примерно в 60-70 годах прошлого века. С 2003 по 2014 годы, в течение 11 лет проводили капитальный ремонт и реконструкцию трассы. Затем проводили средний ремонт с 2019 по 2022 годы на участках 196-251, 271-298 (выборочно 20 километров), 298-330, 330-408, 408-443, 511-526. Сейчас трасса находится на содержании у ТОО «КАЖсервис», — пояснил Данияр Дюсенгалиев.

Также он отметил, что трасса является одной из самых аварийных в области, а именно на участке до границы с Актюбинской областью.

— В этом году планируют начать средний ремонт участков автодороги Самара — Шымкент, в первый этап входит участок 330-369 км и Мостовой переход через реку Урал 0-16 км, во второй этап войдет участок дороги 369-408 км, с дополнительным устройством водопропускных труб на нескольких участках по этой же автодороге (в рамках противопаводковых мероприятий). Стоимость ремонта обойдётся примерно в 9,8 миллиарда тенге, — отметил Данияр Дюсенгалиев.

300 млн тенге за капремонт одного километра дороги

По словам спикера, в этом году средний ремонт дороги одного километра составляет ориентировочно до 100 миллиона тенге (в зависимости от видов работ). Капитальный ремонт около 300 миллионов тенге (строительство 1 км дороги стоит недешёво, так как основные материалы (щебень, битум) привозятся из других регионов страны, уверяют в ведомстве). Срок эксплуатации дороги после среднего ремонта составляет от двух до пяти лет и после капитального от 6 до 14 лет.

— Также хочется добавить, что строительный сезон в нашей области очень короткий, с мая по октябрь месяц. Так как мы находимся в IV климатической зоне зима заканчивается очень поздно, и весенние паводки не дают начать строительно-монтажные работы раньше мая, — дополнил Данияр Дюсенгалиев.

К слову, все жалобы и предложения от населения касательно трасс «НК «КазАвтоЖол» принимает по номеру call-центра 1403.





Фотографии Медета МЕДРЕСОВА