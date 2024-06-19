Восстановлением автодороги занимается Атырауский областной филиал АО «КазАвтоЖол» и генеральный подрядчик компании "Кажсервис", сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области. Ремонтные работы на трассе продолжаются уже неделю, и до их окончания необходимо отремонтировать примерно 10 метров дороги, что займет еще два дня.

— Восстановительные работы выполняются таким образом, чтобы транспорт мог одновременно проезжать по двум полосам движения. После того, как дорога будет временно восстановлена и введена в эксплуатацию, легковые автомобили смогут беспрепятственно проезжать по трассе. В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспортных средств автодорога будет введена в эксплуатацию в течение двух дней, - рассказал начальник отдела эксплуатации и безопасности Атырауского областного филиала АО “Казавтожол” Еркен Шералиев.

В оперштабе добавили, что на 56 километре дороги устанавливают и укрепляют дамбу, дежурства ведутся круглосуточно. В работах по временному восстановлению размытого участка дороги задействовано 23 единицы техники и 30 человек.

Размытый участок трассы Уральск-Атырау восстановлен

