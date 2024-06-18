Поили мочой и кормили фекалиями: в Шымкенте приемного родителя освободили от уголовной ответственности

Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Шымкент в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении У. Сманова, который усыновил шестерых детей и издевался над ними, передает Zakon.kz.

Дело рассматривали по статье 140 "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей" и 110 УК РК "Истязание".Оно поступило с просьбой от органов досудебного расследования о применении принудительных мер медицинского характера.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, у приемного отца хроническое психическое заболевание, и во время совершения деяний он был невменяем. Из-за чего, по закону, его нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Суд освободил подозреваемого от уголовной ответственности и назначил ему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Суд освободил подозреваемого от уголовной ответственности и отправил его на принудительное лечение в специализированную психиатрическую больницу.

Напомним, что в Шымкенте шестерых приёмных детей не кормили, содержали во времянке, заставляли работать, всячески издевались над ними. А по показаниям старшего ребёнка, детей поили мочой и кормили фекалиями. На деньги старшего ребёнка, возможно, были куплены козы, которых пас сам ребёнок.





