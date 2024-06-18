



По данным РГП "Казгидромет", 19 июня ночью на севере, востоке, юге, днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы до 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

19 июня ночью на западе, днем на севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, юге области ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы до 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

Днем в Актюбинской области ожидается гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

19 июня на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем на северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с, +35 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.