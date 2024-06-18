Департамент экологии по ЗКО совместно с полицейскими провел экологический мониторинг выбросов автомобильных транспортов во время оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» в Уральске.

— Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух замерили в 18 автобусах. Превышение зафиксировали в двух автобусах. Сотрудники полиции привлекли к ответственности водителей по статье 334 КоАП РК «Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах». На первый раз, согласно статье, им выдали предупреждения, — пояснили в ведомстве.