Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам ребёнка Динару Закиеву, сообщили в пресс-службе президента.

Детский омбудсмен доложила о проделанной за год работе:

функционирует единый контакт-центр 111, в школах внедряется программа по борьбе с буллингом KiVa, а с сентября 2024 года введут уроки безопасности;

начинается обучение сотрудников медико-социальных учреждений для детей;

прорабатывается вопрос усиления органов опеки и попечительства;

открыты шесть аутизм-центров и 11 региональных реабилитационных центров.

Президент подчеркнул важность повышения уровня правовой грамотности и культивирования принципа "закон и порядок" среди школьников.

— Касым-Жомарт Токаев напомнил, что разработана Единая программа воспитания. Она нацелена на привитие подрастающему поколению человеческих и национальных ценностей, развитие творческого потенциала детей, формирование у них навыков самостоятельности и креативного мышления. Уполномоченному поручено обеспечить скоординированную работу педагогов и родителей по реализации программы, — рассказали в Акорде.

На встрече также обсудили вопросы выделения жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также развития инфраструктуры для юных казахстанцев в сельской местности. В завершение глава государства отметил необходимость принять комплексные меры по предотвращению суицидальных настроений среди детей и подростков, а также поручил держать на особом контроле вопрос профилактики детского травматизма и несчастных случаев.