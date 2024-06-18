В редакцию «МГ» обратились жители садового товарищества «Ветеран». По их словам, дома и участки в обществе сильно пострадали от паводка. В основном в товариществе живут пенсионеры, и это их единственное жильё. Люди преклонного возраста своими силами борются с последствиями стихии. Единственная помощь, которую они ждут, это возмещение ущерба, но ее, по словам пострадавших, ещё не выплатили. Более того, ЖКХ разорвал договор с комиссией, которая оценивала ущерб.

Жительница садового товарищества Людмила Ягнинская рассказала, что вода на их участке стояла на уровне 1,5 метров и все, что было на этом уровне пришло в негодность.

— Первая комиссия пришла к нам, когда воды было по колено. Они поснимали, зафиксировали все, что стояло в воде и составили акт. Вторая комиссия пришла смотреть состояние дома, тоже поснимали. У нас провалились полы, нам нужно было менять плитку, ведь так жить невозможно. Стены все еще мокрые, даже ремонт сделать не можем. Это наше единственное жилье, все разрешения у нас есть. Мы когда сюда пришли восстанавливаться, вода была по щиколотку. Надели сапоги и начали восстанавливать дом, нам же здесь жить, нужно готовиться к зиме. У нас котлы, насосы, все пришло в негодность. Вызвали сантехников, электриков, мебельщиков. Наняли грузовые машины, чтобы вывозить этот хлам, потому что нужно дальше жить. Пять грузовых машин вывезли хлам. То есть все, что за жизнь накопили, собрали, создали уют, красоту, все это выкинули. Мы с мужем пенсионеры, вдвоем восстанавливаемся, хорошо, что друзья приходили помогли помыть и почистить. Но основное, это ведь большие расходы, одна грузовая машина с грузчиками стоит 25 тысяч тенге. В одну ничего не умещается, мы нанимает следующую. Сами ведь не можем вывезти, муж у меня сердечник, я с больными ногами. Потом пришла третья комиссия, смотреть, что пришло в негодность из бытовой техники. Пришли, пофотографировали и сказали, ничего не выбрасывайте, придет еще комиссия. Да, мы уже за это время часть вывезли, потому что нам же надо как-то дальше жить. Мне ведь нужно еду готовить, спать где-то надо, стирать надо. Пришла четвертая комиссия недавно, 13 июня. Девушка говорит, что она только по ущербу, но мы то уже половину вывезли, кафель новый сделали. Когда четвертая комиссии уходила сказала, что можно уже все вывозить и начинать по-настоящему восстанавливаться как надо. Хлам этот начал уже гнить, весь в плесени, вонь, в дом войти невозможно. Воду мы из дома выкачивали, только выйдем, а она снова набирается, подземная выступает. Для пенсионеров это такой ущерб, откуда у нас такие деньги на восстановление? Мы хотим, чтобы нам деньги выплатили, никто же ничего не дает, — рассказала Людмила Ягнинская.

На фото житель садового общества «Ветеран» Едге Габдрахманов. Фото Медета Медресова.

Один из жителей товарищества Едге Габдрахманов является сертифицированным международным экспертом по оценке имущества в Казахстане. По его словам, комиссия не выполняет свою работу должным образом, а до сотрудников акимата не добраться. Пенсионер говорит, что несколько раз приезжал к властям города, но на разговор к нему никто не вышел.

— Что творится, сегодня уже два месяца, как вода к нам зашла. Ждите, говорят, придет комиссия. Сколько раз она тут была, ни одного представителя акимата с ними не было. Приходят 19-летние парни и девушки, все сфотографируют и говорят, ждите, никуда не уходите и ничего не трогайте. Последний раз пришла комиссия по ущербу. Девушка лет за 20, я у нее спрашиваю, вы оценщик, она отвечает нет, я нанятый человек. Я у оценщиков спрашивал: какими методами вы оцениваете? Они ничего не знают, представления не имеют. В комиссии должны быть представители власти, ЖКХ, оценщики. Тоже самое все, сфотографировали и ушли. Я сам решил переговорить с фирмой оценщиков ИП «Куат», три дня их искал. Я попросил показать мне отчеты, но мне их не показали. Но сказали, что больше ста отчетов выполнено, 17 отчетов акимат принял, а остальное не принимает. Я дважды ходит в акимат, не соизволил начальник отдела выйти ко мне. Никто не вышел, заместитель акима тоже не принимает. Все огородились охранниками, с людьми простыми никто не разговаривает. Я хочу чтобы указания президента и премьер-министра были выполнены. Нам дали только единовременную помощь. А где возмещение ущерба за электрооборудование, бытовую технику, мебель, ремонт дома? Где полноценная оценка? О возмещении насаждений вообще разговора нет. Почему информацию скрывают, они должны говорить на какую сумму мы понесли ущерб. С людьми должны встречаться исполнительные органы, — сказал Едге Габдрахманов.

К Румие Тухватулиной комиссия вообще не приходила. По словам женщины, комиссия была у всех соседей, но к ней так никто и не пришел. Тогда пострадавшая от паводка пошла на прием к заместителю акима. Женщину выслушали и сказали, что комиссия придет, но до сих пор не дошли. Женщина переживает, что ее оставят без внимания и компенсацию ей так и не выплатят.



К слову, директор ИН "Куат" от комментариев отказался.

Между тем, в пресс-службе городского акимата сказали, что комиссия задерживается из-за большого количества адресов, но ко всем пострадавшим они обязательно придут. А с оценочной компанией ИП «Куат» ЖКХ действительно договор был расторгнут. По словам пресс-секретаря акимата, фирма не успевала выполнить работы в срок.

— За законченную работу первой оценочной комиссии деньги уже оплатили. К остальным пострадавшим пойдет другая оценочная комиссия и заново сделает акт. По срокам, когда именно это будет, сказать не могу, потому что адреса распределяют по спискам. ЖКХ готовит документы, а потом отправляет их в комиссию. У одной фирмы разные адреса, они не делятся на определенные дачные сообщества. Оценочная комиссия обязательно придет по всем адресам, но на это требуется время. Всего в городе работает 10 оценочных компаний, две из них местные, а остальные из разных регионов страны, — рассказали в акимате города.

Также в пресс-службе акимата города добавили, что в комиссию по возмещению ущерба от паводка поступило 10 492 заявления, у 3 522 человека подтопленное жилье оказалось единственным. А у 6 070 человек подавших заявление есть второе жилье или в доме нет воды, а на участке построек.

Вчера, 17 июня, комиссия рассмотрела 2 585 материалов. Из них 1 921 дом не пригодны для проживания, ремонту подлежат - 664 дома. На сегодня, жильем обеспечены 462 семьи. По возмещению ущерба за поврежденное имущество (до 150 МРП) проведена оценка ущерба по 4026 домам и дано заключение. Работа комиссии продолжается.

