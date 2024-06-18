Жители домов №154 и №152 по улице Курмангазы собрались и рассказали, что в аномальную жару они остались без электричества. У многих от перепадов напряжения сгорела бытовая техника. По словам жильцов, горсеть устранять поломку не торопиться. Без света они уже два дня.

— Каждое лето в аномальную жару на двое суток у нас отключают свет. Эти два злополучных дома. У жильцов сгорела техника, в первую очередь холодильники, пропадают продукты, кондиционеры не включаются. Главное, что ситуация повторяется из года в год. Обращались в КСК, но это не их профиль, как нам объяснили. Приезжают из горсети, что-то чинят, но картина одна и та же, всё повторяется. У меня сгорел шестикамерный морозильник, — рассказала жительница дома Нургуль Исалиева.

Ещё одна жительница Виктория Борисова отметила, что электричество отключается именно, когда возникает нагрузка на сеть.

— Возможно, изношены сети. Говорят, что пропускная способность электричества очень маленькая, при этом её не увеличивают и не добавляют, — сказала женщина.

В общей сложности, по словам собравшихся, страдают жители более двухсот квартир. В квартирах температура воздуха составляет 33-35 градусов. Практически нет напора горячей воды. Домофоны в подъездах обесточены.

— Вчера приблизительно в 10:00 свет моргнул два раза, после этого стало заметно, что напряжение упало. Освещение стало тусклым. Пригласили электрика замерить у подъезда вольтаж на входе в дом, было 156-157 вольт. Представляете, да? Как сказал электрик, нужно отключить всем всю технику, иначе компрессор не включится и двигатель не заведется. Когда восстановят электроснабжение до 220 вольт, только тогда станет известно у кого и что сгорело. Честно вам скажу, что в течение дня ни с горсети, ни с КСК, ни с акимата — никто на нашу проблему не реагировал. Проблема либо с подземным кабелем, либо на подстанции. Сегодня в девять утра приехали с электросети, уехали на обед и всё, их никто не видел. Как житель этого города скажу, позор! Это безответственность, головотяпство и непрофессионализм. Дошло до того, что жильцы обращаются не к исполнительной власти, не к депутатам, а к журналистам, — сказал житель дома Малик Жумагалиев.

Начальник городских электрических сетей Сергей Доля отметил, что причина отсутствия электроснабжения по этим адресам, неисправность кабеля.

— В жару все подключают электроприборы и кондиционеры, нагрузка на напряжение. Кабели были запитаны по перемычке, дом через дом. Сейчас кабель был в ремонте, он вышел из строя. В течение часа электроснабжение подключим, — заверил Доля.



