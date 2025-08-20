20 августа в Шымкенте судья Абинур Карабаев огласил приговор в отношении Ернара Жиембая, обвиняемого в покушении на замакима города Руслана Берденова, передаёт Tengrinews.kz.

Жиембая приговорили к 9 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Суд обязал осуждённого выплатить в пользу потерпевшего 30 МРП (117 960 тенге в 2025 году).

Предварительное слушание по этому делу состоялось 28 июля. Тогда же суд вынес решение сделать процесс открытым.

Вчера подсудимый Ернар Жиембай выступил в суде с последним словом. Он попросил переквалифицировать его действия на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и с учётом раскаяния назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Вечером 21 апреля возле здания акимата Шымкента стреляли в замакима Руслана Берденова. Чиновник получил ранение и был госпитализирован. Операция длилась около 4 часов. Подозреваемый Ернар Жиембай был задержан после покушения. Его обвинили по части 3 статьи 24 и части 1 статьи 99 Уголовного кодекса - «Покушение на убийство».