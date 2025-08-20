20 августа 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области прошло предварительное слушание по делу об убийстве 23-летней Яны Легкодимовой. Подробности процесса узнал корреспондент Zakon.kz.

На скамье подсудимых находятся жители Атырау – Ризуан Хайржанов, 2000 года рождения и Алтынбек Катимов, 1999 года рождения. Им вменяют убийство по предварительному сговору, а также кражу. По данным следствия, в ночь на 19 октября 2024 года они задушили девушку, а тело вывезли и сбросили в реку Урал.

Обстоятельства дела таковы. В 2022 году, обучаясь в Атырауском университете нефти и газа, Хайржанов познакомился с Яной. Они стали дружить. С июня 2024 года их связь переросла в более близкие отношения, но при этом у молодого человека в 2023 году появилась еще одна девушка, которая не знала о Яне. В июле 2024 года Яне стало известно о сопернице, и на почве ревности между Ризуаном и Яной начались конфликты. Яна предупредила Хайржанова о своем намерении сообщить второй девушке обо всем. По этой причине, опасаясь разоблачения, как явствует из материалов следствия, Хайржанов принял решение убить Яну.

8 октября 2024 года он связался в социальной сети со своим другом Катимовым. Рассказал о конфликте с Яной и намерении убить ее. За содействие в убийстве он предложил приятелю вознаграждение в размере 500 тыс. тенге. Тот согласился. Они стали переписываться в соцсети, разрабатывать способы убийства и сокрытия улик. Обсуждали такие варианты, как удушение, отравление, инсценировка самоубийства, удары молотком или топором по голове в подъезде, сброс с балкона, обливание кислотой, захоронение, сожжение, утопление. После этого они намеревались украсть мобильный телефон жертвы, чтобы стереть всю переписку Яны и Ризуана. Убить девушку они решили в его квартире, куда он должен был обманом ее привезти. Там должен был прятаться Катимов. После убийства они хотели инсценировать самоубийство, сбросив тело жертвы с шестого этажа.

Парень привел Яну в свою квартиру, и друзья стали угрожать ей. Опасаясь за свою жизнь, она уступила угрозам. Тогда парни отложили расправу. Хайржанов отвез Яну к дому, и между ними снова произошел конфликт. Хайржанов опять вызвал по телефону Катимова и тот, скрутив ей руку, силой затолкал обратно в салон, заблокировав выход. Хайржанов задушил девушку в своей машине. Завершив расправу, почти в час ночи друзья на той же автомашине повезли убитую Яну в направлении села Талдыколь Махамбетского района и там сбросили ее тело в Урал.

Полицейские вычислили убийц и задержали. Оба находятся под стражей с 22 октября 2024 года. Но лишь вечером 20 июня 2025 года в 7 км от села Талдыколь на берегу реки на расстоянии 6 метров от воды были обнаружены останки скелетированного трупа девушки. Экспертиза установила, что кости и их фрагменты принадлежат Легкодимовой. Причину смерти установить не удалось из-за разложения останков, но судмедэксперты зафиксировали следы посмертных повреждений.

Яну похоронили в родном селе ЗКО.