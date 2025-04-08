Поиски тела Яны Легкодимовой возобновили в Атырау

23-летняя Яна Легкодимова пропала 18 октября 2024 года. Около 22:00 она вышла из дома №11 микрорайона Авангард и не вернулась. Поиском девушки занялись сотрудники ДЧС.

23-летняя Яна Легкодимова пропала 18 октября 2024 года. Около 22:00 она вышла из дома №11 микрорайона Авангард и не вернулась. Поиском девушки занялись сотрудники ДЧС. Позже выяснилось, что её похитили и убили. Полицейские задержали двоих подозреваемых 24 и 25 лет. Их водворили в изолятор временного содержания по подозрению в убийстве и краже.

4 декабря поиски Яны приостановили в связи с заморозками. Тело девушки искали 44 дня, об этом сообщила Динара Смаилова на Instagram-странице #НеМолчиKZ. В фонде также сообщили, что на днях следствие по уголовному делу завершили. Сейчас фигуранты дела знакомятся с материалами досудебного расследования.

8 апреля в пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что спасатели возобновили подводные поиски с 20 марта.