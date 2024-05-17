Жительница Атырау Акмарал Умбеткалиева заявила, что является бывшей супругой акима Макатского района Рината Ибрагимова. На видео, которое женщина выложила в соцсети, она рассказала, что экс-супруг на протяжении 11 лет совместной жизни на систематически занимался рукоприкладством. Избиения и истязания, якобы, проходили на глазах их малолетних детей.

– В 2021 года в 4:00 Ринат Ибрагимов в состоянии алкогольного опьянения избил меня, разбил лицо на глазах моих детей. После этого я была вынуждена вызвать скорую помощь и полицию. Но так как он умолял забрать заявление и простить его ради детей, я была вынуждена отказаться от заявления. Данный инцидент повторился 31 мая 2023 года. Ринат Ибрагимов опять же в присутствии наших детей пинал меня, избил, при этом проговаривая, что сделает меня инвалидом. Я получила перелом крестца позвонка и не могла ходить целый месяц, - рассказала Акмарал Умбеткалиева.

Кроме этого, женщина заявила, что Ринат Ибрагимов пользуясь своим служебным положением и связями отобрал у неё детей. Она не видела их целый год. На все попытки встретиться с ними, увидеть и поговорить женщина получает ответ, что дети якобы не хотят с ней общаться. Женщина считает, что бывший супруг таким образом манипулирует детьми, чтобы она отозвала свое заявление.

Акмарал Умбеткалиева просит обратить внимание на то, что за всё это время в отношении экс-супруга не предпринимались никакие меры. Его не отстранили от должности. Женщина говорит, что устала бороться с несправедливостью и попросила помощи у государства забрать детей и наказать её обидчика. Также она подчеркнула, что в отношении Рината Ибрагимова ведется досудебное расследование по статье 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Видео с обращением женщина опубликовала в социальных сетях.

В акимате Макатского района сообщили, что Ринат Ибрагимов с сегодняшнего дня находится на больничном. Личный телефон чиновника дать отказались.

Согласно информации на сайте акимата Макатского района, Ринату Ибрагимову 38 лет. Ранее возглавлял отдел спорта города и областное управление физической культуры и спорта. Должность акима Макатского района занимает марта 2022 года.

Ибрагимов является спортсменом. Неоднократный победитель различного рода соревнований, участник Летних Олимпийских игр в Пекине и Лондоне.

Комментарий получить не удалось и в акимате Атырауской области. В региональном департаменте полиции сообщили, что расследование уголовного дела завершено, дело направлено в суд.

По данным областного суда, уголовное дело рассматривается в суде №2 города Атырау. Следующий процесс назначен на 29 мая.

Стоит отметить, что проблема домашнего насилия остро начала проявляться после убийства Салтанат Нукеновой. Женщина погибли от рук гражданского супруга, экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Его на днях приговорили к 24 годам лишения свободы.