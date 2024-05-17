Жители Кульсары устроили забастовку, с 15 мая они ночевали у здания акимата Жылыойского района. Пострадавшие от паводков требуют компенсацию в 400 тысяч тенге за квадратный метр для своих домов.

В оперативном штабе Атырауской области сообщили, что к бастующим приехал аким региона Серик Шапкенов. Он объяснил жителям, что компенсация пострадавшим будет выплачена по рыночной стоимости 200 – 240 тысяч тенге за квадратный метр. Деньги будут поступать на специальные счета и использовать их нужно на покупку или строительство нового жилья, либо на ремонт.



— Сейчас в первую очередь, пострадавшие от паводка должны ознакомиться с заключением оценки и итогами технической экспертизы имущества и дать свое согласие на выплату денежных средств. Оплата будет произведена в течение двух недель, — сообщил Серик Шапкенов собравшимся.

Аким Атырауской области добавил, что по стратегическому плану развития Кульсары будет проведена огромная работа

По информации оперативного штаба на 16 мая, всего по Жылыойскому району единовременные выплаты на 1, 387 млрд тенге получили 3613 семей. Техническое обследование и оценка имущества продолжается. Всего принято 2 940 заявлений, на рассмотрение отправили 2 727. Оценку провели в 2 624 домах, техническое обследование проведено в 2 671 доме. Аварийных домов выявлено — 756. Более 100 жителей Жылыойского района получили оценочные листы. Оценочные работы планируется завершить в ближайшие 10 дней.