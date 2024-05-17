Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы". Об этом сообщает aqorda_resmi.

Так, отныне вводится уголовная ответственность за порчу систем видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания.

Тем, переселяется в регионы, определенные правительством, предоставят земельные участки для ведения крестьянского или фермерского хозяйства. Более того, переселенцам и членам их семей предоставят материальную помощь в качестве государственной поддержки в виде субсидий на переезд, возмещение расходов по найму жилья, оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности.

А вот тем, кто совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних и тем, кто не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции и историю будут отказывать в гражданстве.

– Введены инвесторская многократная виза и виза для обладателей востребованных профессий, которые предоставляют право получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане, - говорится в поправках к Закону.

Въезд в нашу страну запрещен тем, кто причастен к экстремисткой и террористической организации, имеющим рецидив преступлений, занимающим лидирующее положение в организованной группе (преступной организации), совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также тяжкое или особо тяжкое преступление в Казахстане и переданным в страну своего гражданства на основании международных договоров.