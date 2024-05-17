В социальных сетях распространился видеоролик с кадрами живодерства. Так, несколько молодых людей из Актобе решили сыграть в футбол. Оно и понятно, ведь этот город славится своими ярыми болельщиками и любителями футбола. Однако мяча под рукой видимо не оказалось, и они решили использовать живого ежа. На кадрах «футболисты» пинают бедное животное, и даже пытаются финтить им. Всё это сопровождается веселым смехом героев ролика и одобрением наблюдающих. Видео они выложили в Tik-Tok, правда, тут же удалили.

Пользователи соцсетей потребовали найти извергов и наказать.

На ролик тут же отреагировали в полиции. Живодеров установили и доставили в отдел полиции. Стражи порядка завели уголовное дело.

Теперь любителям экстремального футбола за жестокое обращение с животным повлекшее его увечье грозит штраф до 120 МРП (443 040 тенге - прим. автора) либо арест до 30 суток.

Дальнейшая судьба ежа неизвестна.