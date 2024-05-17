Восстановлено семь километров ранее размытой подъездной дороги к поселку Индербор на трассе "Атырау-Уральск", сообщили в оперативном штабе Атырауской области. Пока разрешено движение только легковых автомобилей.

— Работы по укреплению и восстановлению дороги велись круглосуточно. Восстановить участок удалось благодаря укладке мешков-тонников, перекрывшим путь воде, а также насыпными ограждениями. 16 мая в 21:00 дорога была полностью открыта для движения, — сообщили в штабе.

Напомним, стометровый участок подъездной дороги к п.Индербор республиканской трассы "Атырау-Уральск" затопило пойменной водой.