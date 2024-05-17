Большая вода со степей пришла в дома Сырымского района 27 марта. Людей спешно эвакуировали.

15 мая жители Сырымского района собрались в посёлке Жымпиты, чтобы рассказать о своих проблемах. Им негде жить. Дома, которые остались в полуразрушенном состоянии после паводка, аварийными не признали. Однако практически у всех сельчан в домах одинаковая картина: в стенах образовались трещины, окна и стены покосило, фундамент просел, внутри резкий запах сырости.

Мало того, сельчанам не даёт покоя, несправедливость в решении технического обследования домов. Они заявили, что якобы дома, которые толком не затопило, принадлежат родственникам госслужащих и им выдадут новое жильё. Они подозревают, что присутствует коррупция.

— Один из этих домов принадлежит владельцу, у которого сын является директором Дома культуры, а у владельца второго дома, сын сотрудник ЧС. Мы не дадим дорогу несправедливости! Вчера на собрании Кенжигуль апа сказала, что в этих домах водой затопило только коридоры. Почему из-за этого им собираются построить новые дома?! А тем у кого водой всё полностью затопило, обещают только ремонт, — рассказала жительница Жымпиты Лиза Байзакова.

Каждый из собравшихся жителей хотел показать состояние своих домов, доказывая, что жить с детьми в сырости — невозможно.

Сайдана Бекташева рассказала, что большая вода в дом её отца Кубайдуллы Мусирова зашла 27 марта в 18:30. Тогда она была у него дома с тремя детьми. Детей женщина сразу вызволила из дома, а пожилого отца пришлось выносить на руках.

— Мы оказались одни из первых пострадавших. Наш дом расположен таким образом, что вся скопившаяся талая вода проходит через наш двор. В этом году было много воды, соответственно затопило и дом. Также водой залило абсолютно всё: туалет, хозпостройки, погреб. Требуем, чтобы наш дом снесли и построили новый, ведь жить в таких условиях невозможно, — сказала Сайдана Бекташева.

Женщина ходила с жалобой, что дом вот-вот обрушится, к местному акиму. Саманному дому более 30 лет, и строили его без фундамента. Хоть снаружи он и обложен кирпичом, сейчас саман выдавливает их. Крышу покосило. На ремонт им пообещали выделить три миллиона тенге, но они не согласны. Этих денег не хватит на восстановление жилья.

— Уже 1,5 месяца нет никаких результатов. Никто не знал, что так получится. Два года назад у меня не стало жены. Живу тут с 1986 года, как его построили. Сам я не осилю ремонт. Мне не нужен огромный дом. Пусть государство поможет нам. Ведь президент обещал помочь всем, — говорит Кубайдулла Мусиров.

Сейчас в доме, как и у остальных пострадавших от паводка, стоит в хаотичном порядке непросохшая мебель, отошёл линолеум, обвалились обои, сыпется штукатурка, резкий запах сырости.

— От безысходности я постелила все ковры, потому что надо было делать поминки по мужу. Вы же видите дом в каком состоянии? Почему не хотят построить новый? Моему саманному дому уже 40 лет. Нам выделяют на ремонт 900 тысяч тенге. С этим я не согласна. Всё было в воде. Есть дома, в которые вода не зашла, а им уже строят новые. Где справедливость?! У нас двухквартирный дом и всё испортилось, — плача сказала ещё одна жительница Жымпиты Баян Идиятова.

Житель села Азамат Кудияров рассказал, что их дом расположен вблизи реки Уленты. В прошлом году вода окружила их дом, но никто тогда так и не построил дамбу. В этом году водой затопило всё. У них во дворе расположено два дома, один новый построенный пять лет назад и другой старый — на него нет документов.

— Нам сказали, что новый дом пригоден для жилья. Да я и не хотел его сносить. Но на ремонт дают 2,9 миллиона тенге. С этим не согласен. Сейчас строительные материалы очень дорогие. У меня пятеро детей. На новый дом ушло 10 миллионов тенге, а они предлагают сумму для восстановления ущерба в три раза меньше. Тогда пусть сносят дом или выделяют соответствующую сумму, — отметил мужчина.

Супруга Азамата Лиза Байзакова дополнила, что новый дом они строили в кредит. Рядом под воду ушло еще четыре дома, им строят новое жилье.

— В акимате мне объяснили, что этим четверым хозяевам, которым стоят дома, поставили условия, если их затопит в следующем году, помощи им больше не окажут. А нам, якобы опять помогут, — сказала Лиза Байзакова.

Гульдана Шайхиева тоже бьёт тревогу и не может добиться справедливости от властей.

— Наш дом стоял в воде три дня. Его построили в 1956 году. После наводнения он проседает с каждым днем. Знала, что нам выделят деньги только на ремонт. Написала заявление акиму, хотела зайти к нему, но к нему не пустили. Обратилась к замакиму. Там сказали, что в случае несогласия с капремонтом, можете обратиться в суд или в компанию "Даумшар" (независимая компания, которая проводила техобследование домов). Они изначально просто пришли сфотографировали всё и ушли. Вызывала их во второй раз, но никто уже не пришёл. Написала претензию. Вчера задала вопрос на собрании: что если я пойду в суд и проиграю его, сделаю на выделенные 300 тысяч тенге ремонт. А после если этот дом разрушится, где я буду жить? Он проседает, как я могу его отремонтировать? Требую, чтобы мой дом снова обследовали, — заявила Гульдана Шайхиева.

Пострадавшей от паводка жительницы Жымпиты Венеры Габассовой и вовсе не оказалось в списке пострадавших.

— Оценщики к нам не приходили. Я живу в этом доме с двумя детьми. В списках пострадавших меня нет, потому что этот дом — времянка. А как мне быть, если другого жилья у меня нет? Мне и новый не построят и на ремонт не выделяют деньги, — сказала она.

Тем временем в Уленты уже началось строительство новых домов. Одна из компаний ТОО "ProfLine Construction".

— Началось строительство домов четвертого мая. Наша компания строит 14 домов. Общее количество 29. Дома будут в чистовой отделке, будут санузлы, газ, свет, и даже кухонные гарнитуры. Стоимость одного в черновом варианте, предварительно, 22 миллиона тенге. Специалисты будут высчитывать, сколько будут стоить дома в чистовой отделке. 15 августа мы должны вручить ключи. Никаких сложностей в строительстве нет, государство нам помогает, — сказал директор компании ТОО "ProfLine Construction" Касымжан Дуйсенгалиев. Заместитель акима Сырымского района Кайрат Тулепов рассказал, что в их районе затопило несколько населенных пунктов: Жымпиты, Уленты, Булдырты. После наводнения была создана комиссия, которая прошлась по всем затопленным домам. Насчиталось 253 дома, в которые вошла вода. — После этого пригласили независимую аккредитованную организацию, которая нам сделала техническое обследование. Согласно обследованию 114 домов не подлежат для проживания, по остальным принято решение сделать ремонт. Сейчас начали строительство новых домов для этих семей. Из них 44 дома построят в Жымпиты, 39 в Уленты и 25 в Булдырты и один дом в селе Кодикара. По словам замакима, местные жители сомневаются в компетентности организации, которая делает техническое обследование. — Есть жители, которые не согласны с независимой компанией. Мы советуем обратиться в суд. Это можно обжаловать. После вынесения вердикта, вынесем дальнейшее решение. Акимат не решает, какие дома будут сносить, а какие нет, — сказал Кайрат Тулепов. Эксперт проектной компании «Даумшар» Мейрамбек Идресов ответил на жалобы сельчан. Он говорит, что обследование подтопленных домов они проводят строго по нормам и правилам.

— Мы не знаем кому и какие дома принадлежат, а также кем работают владельцы домов. В селе Жымпиты были дома с трещинами, но их не признали аварийными. Так как там трещины в пределах допустимой нормы. Те дома, которые действительно представляли опасность для людей, мы признали аварийными. Были случаи, когда нас вызывали дважды. Я полагаю, что некоторые жители даже самостоятельно разрушали и увеличивали трещины. При обследовании мы брали во внимание год постройки дома, его состояние после подтопления. И если кто-то не согласен с нашим решением, они могут обратиться в суд. Давать заключения под снос тем домам, которые пригодны для жилья, мы не можем. Мы работаем исключительно в рамках закона. Что касается суммы компенсаций, то это уже проводит оценочная компания, — пояснил Мейрамбек Идресов.

Что касается двух домов, которые принадлежат со слов местных жителей по адресам Абая 47 и 49 (которые якобы не затопило), то на это решение есть полное обоснование с приложением фотографий.

— Один дом саманный и обшит пенопластом. Снаружи он вроде-бы нормальный, но изнутри там были слишком широкие трещины, которые пришлось заделывать монтажной пеной. А во втором доме уже отошла одна стена, здесь есть большая вероятность, что дом разрушится, — пояснил эксперт.

Также эксперт дополнил, что по каждому обследованному дому они могут предоставить в судебном порядке заключение технического обследования с фотографиями.

Замакима Сырымского района Кайрат Тулепов Венера Габбасова Азамат Кудияров Баян Идиятова Сайдана Бекташева Гульдана Шайхиева Лиза Байзакова

