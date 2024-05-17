На 12 участках дачных обществ около 40 специалистов и 37 единиц техники откачивают паводковую воду.

По данным пресс-службы акимата Уральска, в городе работает специальная комиссия. Она оценивает ущерб, который дачники понесли в результате наводнения. после чего им выплачивается материальная помощь. Во время проверок комиссия осматривает затопленные дачи, проводя поэтапное техническое обследование каждого строения.

Всего, на данный момент единовременную выплату на сумму 2,8 миллиарда тенге получили 7 759 семей, включая дачников. Выплаты продолжаются.

В акимате отметили, что разъяснительные встречи с жителями дачных товариществ проводились на постоянной основе, работа будет продолжена.