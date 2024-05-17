Участок дороги провалился на трассе Атырау-Индер. В это время там проезжали два автомобиля: "Тойота Камри" и грузовая "Газель".

Как позже сообщил заместитель акима Атырау Нуржан Ермуханов, на 27 километре трассы «Атырау – Индер» ведутся срочные восстановительные работы.

- Вокруг газоснабжающего трубопровода села Талдыколь просочилась вода, из-за чего обрушились грунт и трасса. Пострадавших нет. Фактов повреждения газопровода, газораспределения не зафиксировано. Специалисты управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области в настоящее время проводят оперативно-восстановительные работы. Задействовано четыре единицы спецтехники, 15 специалистов. Дорога будет полностью восстановлена сегодня, до вечера 17 мая, - сказал Нуржан Ермуханов.

Как отметили в оперштабе, между 27 и 28 километрами автомобилисты имеют возможность передвигаться по объездной дороге. Безопасность дорожного движения обеспечивают полицейские.