Сезон активности насекомых из-за паводка в самом разгаре. Оно и понятно, ведь специалисты изначально предупреждали, что в этом году в ЗКО комаров и мошек будет намного больше обычного. Создается впечатление, что мошки по кровожадности уже вытеснили комаров. При этом они доставляют гораздо больше дискомфорта людям и животным. И похоже, с мошками нам придется жить ещё очень долго, а в ближайшее время их может стать еще больше.

Люди даже записывают на видео, как им приходится работать на улице облепленными мошками.

– Мошки в этом году намного агрессивнее комаров. За несколько секунд могут облепить с ног до головы. Лезут всюду, спасения от них нет, - жалуются жители Уральска.

Действительно, нынешняя погода это рай для размножения мошек. Высокая влажность и солнечные деньки являются самыми благоприятными для них. Тем более, мошки размножаются быстрее, чем комары. Поэтому их сейчас так много.

Кстати, укусы этих насекомых ничем не уступают комариным.

– Дети не могут выйти на улицу, а если выходят, то возвращаются покусанными. Места укусов отекают, зудят и доставляют множество дискомфорта. Приходится спасаться мазями и антигистаминными препаратами. Такое ощущение, что их вообще не травят. Их становится всё больше и больше. Не знаем даже как спасаться, - говорит жительница Уральска Асылгуль.

По данным управления энергетики и ЖКХ, на химическую обработку региона от гнуса выделено 187 миллионов тенге. Эта сумма рассчитана на два года, в этом году выделено 105 миллионов тенге. Территорию области, подлежащую обработке в 13 тысяч гектаров будут обрабатывать вплоть до сентября.

– Сейчас мы запрашиваем дополнительные средства, чтобы усилить работу по борьбе с гнусом. Для эффективной травли нужно привлечь ещё одну компанию. В этом году влаги много, реки вышли из своих берегов, много разливов, которые благоприятны для их размножения. Хочу отметить, что бороться с мошкарой намного сложнее, чем бороться с комарами. Они в отличие от комаров не оседают среди травы, деревьев и кустов. Летают роями, поэтому полностью их уничтожить не получиться, но будем стараться хотя бы уменьшить их количество, - рассказал заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Канат Умралиев.

В компании, ответственной за дезинсекцию, отметили, что борьба с насекомыми будет проводиться в два этапа. Первый этап направлен на уничтожение личинок, а второй — на обработку территории от летающей формы.