Как сообщили в ДЧС ЗКО, на подтопленных дачах ежедневно патрулируют спасатели и сотрудники полиции. На некоторых участках вода начала спадать, на других же уровень воды уменьшается незначительно.

— Сотрудники ДЧС откачивают паводковую воду в районах садоводческих товариществ «Речник», «Венера», лагерь «Евразия», районы «Курени», «Березка 1», «Березка 2», «Автомобилист», «Мичуринское» (Самал 3), «Труд», «Волна» (район «Телецентр»), «Восход», в посёлке Мичурино района Байтерек, — отметили в ведомстве.

Воду откачивают с помощью мотопомп практически круглосуточно, отметил начальник караула пожарной части №12 УЧС Уральска Иван Маштаков.

— Самая низкая точка, где скапливается вода с садоводческих обществ «Газовик», «Кожевник-1», «Кожевник-2» - это на территории лагеря «Евразия». Здесь мы находимся уже неделю. Воду перекачиваем в реку, — пояснил Иван Маштаков.

Такую же откачку воды производят на Первой дачной.

