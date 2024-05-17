В пресс-службе городского акима сообщили, что с 17 по 19 мая планируется проведение профилактической дезинсекции против комаров на территории парков и скверов города. В связи с этим, горожан попросили воздержаться от прогулок в нижеуказанных местах досуга:

  1. Городской парк культуры и отдыха им.Кирова;
  2. Сквер Нефтяников;
  3. Площадь Победы (Стелла);
  4. Площадь С. Датова;
  5. Сквер Лермонтова;
  6. Сквер Журналистов;
  7. Сквер Сейфуллина;
  8. Сквер Савичева;
  9. Сквер Некрасова;
  10. Сквер Пушкина;
  11. Площадь Пугачева;
  12. Сквер Ж. Молдагалиева;
  13. Сквер Айтиева;
  14. Сквер Гаухар;
  15. Сквер Т. Масина;
  16. Аллея Строителей;
  17. Сквер Влюбленных;
  18. Сквер им. Г. Токая;
  19. Сквер Шолохова;
  20. Сквер рядом с ТД «Oral Park»;
  21. Площадь Первого Президента;
  22. Арбат по улице Женис;
  23. Сквер Дружбы народов;
  24. Сквер Здоровья;
  25. Сквер «Дорожка Здоровья»;
  26. Сквер Кунаева;
  27. Сквер А. Молдагуловой;
  28. Сквер М. Маметовой;
  29. Привокзальная площадь;
  30. Парк досуга «Деркул»;
  31. Сквер по улице Монкеулы;
  32. Сквер 20 школа.