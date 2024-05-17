В пресс-службе городского акима сообщили, что с 17 по 19 мая планируется проведение профилактической дезинсекции против комаров на территории парков и скверов города. В связи с этим, горожан попросили воздержаться от прогулок в нижеуказанных местах досуга:
- Городской парк культуры и отдыха им.Кирова;
- Сквер Нефтяников;
- Площадь Победы (Стелла);
- Площадь С. Датова;
- Сквер Лермонтова;
- Сквер Журналистов;
- Сквер Сейфуллина;
- Сквер Савичева;
- Сквер Некрасова;
- Сквер Пушкина;
- Площадь Пугачева;
- Сквер Ж. Молдагалиева;
- Сквер Айтиева;
- Сквер Гаухар;
- Сквер Т. Масина;
- Аллея Строителей;
- Сквер Влюбленных;
- Сквер им. Г. Токая;
- Сквер Шолохова;
- Сквер рядом с ТД «Oral Park»;
- Площадь Первого Президента;
- Арбат по улице Женис;
- Сквер Дружбы народов;
- Сквер Здоровья;
- Сквер «Дорожка Здоровья»;
- Сквер Кунаева;
- Сквер А. Молдагуловой;
- Сквер М. Маметовой;
- Привокзальная площадь;
- Парк досуга «Деркул»;
- Сквер по улице Монкеулы;
- Сквер 20 школа.