Глава Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров рассказал журналистам Ulysmedia.kz. о проверке мобильных операторов Kcell, Тele2, Altel и Beeline. По словам Омарова, к концу прошлого года к ним потупило много жалоб, особенно на подорожание мобильного интернета.

— Тарифы на мобильный интернет не регулируются сегодня никем. Мы видим, что тарифы растут, открыли проверки в отношении всех трех операторов - Kcell, Tele2/Altel, Beeline. Заканчивается проверка, подводятся итоги, начаты определенные судебные процессы. Так как рынок не регулировался, у нас не было данных - почему «полетел» тариф, почему инвестиционная часть вырастает, почему от чистой прибыли определенные суммы на инвестиции не выделялись. Сейчас мы первые данные собираем. Предварительные результаты я не могу назвать, идут судебные процессы, но мы видим признаки нарушения антимонопольного законодательства, сейчас заканчиваем свой анализ. Это достаточно долго, давайте наберемся терпения, — сказал Марат Омаров.

Глава АЗРК сказал, что их цель - разобраться в справедливом ценообразовании. Не было ли со стороны компании хищнического ценообразования, не завышали ли необоснованно цены, не нарушали ли они антимонопольного законодательство.

— Расследование началось в декабре 2023 года. Мы доказываем, что данные три компании в сговоре одновременно подняли цены. В суде мы доказываем сегодня вот этот факт - что это было согласовано, что не было причины поднимать цены до такого уровня. Суд будет разбираться в этих деталях, — уточнил Омаров.

Напомним, что в конце декабря Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследование в отношении трёх сотовых операторов. Они только за три месяца повысили стоимость 30 тарифных планов.