Сегодня, 17 мая, в Мангистауской области назначили нового акима. Им стал Нурдаулет Килыбай. Он сменил на этом посту Нурлана Ногаева, которого накануне освободили от должности. Ногаев занимал кресло главы региона с сентября 2021 года.

Нурдаулет Килыбай родился 10 апреля 1978 года в селе Бейнеу Бейнеуского района Мангистауской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникации им. М.Тынышпаева по специальности инженер по организации перевозок, а в 2003 году Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева по специальности финансы и финансовое право.

В 2018 году окончил Международную школу Stafford House (Бостон, США).

Трудовую деятельность начал в 1999 году дежурным по станции Мангистауского отделения перевозок.

В разные годы работал в Дирекции магистральной сети АО "НК «КТЖ», в министерстве транспорта и коммуникаций РК, АО «Вокзал-сервис», АО «Пассажирские перевозки», АО «Темиржолсу».

С 2018—2020 годы, а также с октября 2022 года был заместителем акима Мангистауской области. В 2020—2022 годах занимал пост акима города Актау.