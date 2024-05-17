На сайте министерства здравоохранения РК сообщается, что в результате перераспределения функций врачей поликлиник, медсестрам дадут право вести самостоятельные приемы больных.

— Начато обучение среднего медицинского персонала по программам, которые позволяют им вести пациентов с заболеваниями по ряду таких направлений, как кардиология, нефрология, эндокринология, гастроэнтерология, офтальмология, оториноларингология и хирургия, — сообщается на сайте ведомства.

В министерстве уверены, что благодаря этому врачи смогут лучше распределить свою нагрузку, и это поможет улучшить работу первичного звена.