

Произошло это в районе Кирпичный за городом. Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, сообщение им поступило в 17:20, на место выехали водолазы, они вытащили тело с глубины 1,5 метра в 10 метрах от берега. Парню было 17 лет.



В школе №3 рассказали, что Аян был очень воспитанным, хорошо учился, строил планы на будущее. Под сообщением о несчастном случае на странице школы в Инстраграм пользователи оставляют соболезнования. На фото Аян с лентой выпускника.



В ДЧС Актюбинской области сообщили, что на следующий день, в этом же районе «Красная поляна» утонули еще двое парней, им было по 21 году. Тело одного вытащили сразу, второго искали долго, в 3 ночи его вытащили родственники.



Всего с начала лета в Актобе утонуло уже четыре человека. Первый несчастный случай произошел в районе дачного коллектива «Солнышко» также на реке Каргала. Тело 20-летнего парня вытащили с глубины 2,5 метра. Все случаи произошли в местах, не разрешенных для купания.